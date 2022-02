SD na volitve s programom Drugače in "načrtom velikih sprememb"

Ljubljana, 26. februarja - Na konferenci SD okoli 90 članov potrjuje volilni program stranke z naslovom Drugače. V njem so v 10 točkah strnili "načrt velikih sprememb" za soočenje z zdravstvenimi, gospodarskimi, socialnimi, podnebnimi, okoljskimi, tehnološkimi, političnimi in varnostnimi tveganji. Ključni prioriteti sta kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti.