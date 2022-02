Simpsonovi solidarni z Ukrajino

London, 26. februarja - Producenti ameriške serije Simpsonovi so se odzvali na ruski napad na Ukrajino in ji izrekli svojevrstno podporo. Na družabnih omrežjih so objavili sliko družine Simpson, ki v rokah drži ukrajinske zastavice, mami Marge pa se prepoznavna pričeska prav tako nadaljuje v ukrajinsko zastavo.