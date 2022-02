Izstrelek zadel stanovanjsko zgradbo v Kijevu

Kijev, 26. februarja - V Kijevu je ponoči med spopadi med ruskimi napadalci in ukrajinskimi silami raketa zadela večnadstropno stanovanjsko zgradbo. Število žrtev še ni znano, evakuacija pa še poteka, so sporočile reševalne službe. Ukrajinska vlada je medtem sporočila, da so razmere v prestolnici po noči eksplozij in streljanja pod nadzorom, spopadi pa se nadaljujejo.