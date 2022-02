Kralji Anžeta Kopitarja visoko zmagali

Anaheim, 26. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL v Anaheimu premagali domače moštvo Ducks s 4:1. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 22 minutah in 17 sekundah dosegel gol in podajo, sprožil pa je štiri strele na vrata tekmecev. Adrian Kempe je sodeloval pri skoraj vseh uspešnih akcijah gostov, zbral je dva gola in asistenco.