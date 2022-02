Utah omejil Dončića in v zadnjih minutah premagal Dallas

Dallas, 26. februarja - Košarkarji Utah Jazz so v pretekli noči v severnoameriški ligi NBA s 114:109 premagali Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića. Utah je do zmage na domačem parketu prišel z delnim izidom 9:2 v zadnjih treh minutah tekme. Dončić je v statistiko vpisal 23 točk, 11 podaj in sedem skokov.