ZDA uvedle sankcije proti Putinu, Lavrovu in drugim

Washington, 26. februarja - ZDA so v petek zvečer uvedle sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in drugim članom Putinovega sveta za nacionalno varnost. Sankcije ZDA proti svetovnim voditeljem so redkost, Rusija pa je možnost te poteze vnaprej označila kot prekinitev diplomatskih odnosov.