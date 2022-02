Začele veljati nove sankcije EU proti Rusiji

Bruselj, 26. februarja - Po objavi v uradnem listu EU je danes začel veljati drugi sveženj sankcij proti Rusiji, ki jih je zaradi agresije proti Ukrajini potrdila EU in so usmerjene proti ključnim sektorjem ruskega gospodarstva. Nov sveženj vključuje tudi sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu.