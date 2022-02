Varnostni svet ZN ni sprejel resolucije proti ruskemu napadu na Ukrajino

New York, 26. februarja - Varnostni svet ZN v petek pričakovano ni potrdil predloga resolucije z obsodbo ruskega napada na Ukrajino, saj je Rusija, stalna članica Varnostnega sveta, izkoristila pravico do veta. Predlog resolucije so pripravile ZDA skupaj z drugimi članicami Varnostnega sveta.