Newyorški borzni indeksi kljub vojni v Ukrajini teden sklenili neenotno

New York, 26. februarja - Kljub ruskemu vojaškemu napadu na Ukrajino so newyorški borzni indeksi trgovalni teden v petek sklenili z mešanimi rezultati. Indeksa Nasdaq in S&P 500 sta napredovala, Dow Jones pa rahlo nazadoval. Indeksi so skokovito porasli v petek, ko se je pocenila tudi nafta.