New York, 25. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se okrepile kljub zaskrbljenosti vlagateljev glede ruske invazije na Ukrajino, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Cene nafte in zlata so se znižale.