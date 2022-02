Večer o konfliktih med Rusijo in Ukrajino (26. 2.)

Maribor, 25. februarja - Urban Červek v komentarju Zgodovinske napake piše o konfliktih med Rusijo in Ukrajino. Kot je izpostavil, je do prvega plinskega konflikta med državama, ki je povzročil energetsko krizo v Evropi, prišlo leta 2009. Petnajst let pozneje pa Evropa še vedno trepeta pred ustavitvijo dobave energije iz Rusije, od katere je še bolj odvisna kot takrat.