Znana bo prva ocena gibanja BDP v lanskem letu

Ljubljana, 28. februarja - Statistični urad bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda (BDP) v zadnjem lanskem četrtletju in celotnem lanskem letu. Po 4,2-odstotnem krčenju v letu 2020, ki ga je zaznamoval izbruh pandemije covida-19, za lansko leto domače in tuje institucije Sloveniji napovedujejo gospodarsko rast v višini med 5,9 in 6,9 odstotka.