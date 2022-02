Za vlaganja v javno turistično infrastrukturo do leta 2024 10 milijonov evrov

Ljubljana, 25. februarja - Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Do leta 2024 bo na voljo 10 milijonov evrov, od tega letos 2,5 milijona.