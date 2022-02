Izidi smučarskih skokov v Lahtiju

* Izidi, Lahti: 1. Stefan Kraft (Avt) 283,1 točke (124,5/131,0 m) 2. Halvor Egner Granerud (Nor) 268,2 (127,5/125,5) 3. Piotr Žyla (Pol) 268,0 (120,5/129,5) 4. Markus Eisenbichler (Nem) 267,9 (127,0/125,0) 5. Karl Geiger (Nem) 267,5 (122,0/127,5) 6. Ulrich Wohlgenannt (Avt) 263,0 (126,0/118,0) 7. Ryoyu Kobayashi (Jap) 261,2 (122,0/127,5) 8. Peter Prevc (Slo) 258,5 (120,5/128,0) 9. Cene Prevc (Slo) 256,3 (120,5/124,5) . Gregor Deschwanden (Švi) 256,3 (120,5/130,5) ... 20. Timi Zajc (Slo) 241,6 (117,0/118,5) 26. Žiga Jelar (Slo) 228,3 (121,0/118,0) 29. Anže Semenič (Slo) 213,6 (115,0/108,0) * Svetovni pokal, skupno (20): 1. Karl Geiger (Nem) 1234 točk 2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1222 3. Halvor Egner Granerud (Nor) 990 4. Marius Lindvik (Nor) 927 5. Markus Eisenbichler (Nem) 694 6. Anže Lanišek (Slo) 657 7. Stefan Kraft (Avt) 593 8. Jan Hörl (Avt) 555 9. Cene Prevc (Slo) 465 10. Daniel Huber (Avt) 449 ... 13. Timi Zajc (Slo) 386 15. Lovro Kos (Slo) 348 18. Peter Prevc (Slo) 260 37. Žiga Jelar (Slo) 76 71. Anže Semenič (Slo) 2 ...