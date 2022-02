Brez tekmovanj v Rusiji tudi najboljši plezalci

Moskva, 25. februarja - Mednarodna zveza športnega plezanja (IFSC) je po današnjih sestankih zaradi ruske vojaške operacije na ukrajinskem ozemlju odpovedala vsa tekmovanja svetovnega pokala v Rusiji, so sporočili v izjavi za javnost. V Moskvi bi morale biti med 1. in 3. aprilom preizkušnje v balvanih in hitrostnem plezanju.