Slovenske skakalke brez enega skoka na stopničkah v Avstriji

Gradec, 25. februarja - Slovenske smučarske skakalke olimpijska prvakinja Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogelj in bronasta iz Pekinga 2022 Nika Križnar so kljub diskvalifikaciji Rogljeve v prvi seriji ekipno tekmo končale na stopničkah. Slovenke (783,4 točke) so v finalu na tretjem mestu zgolj za pol točke zaostale za drugim. Zmagale so domačinke Avstrijke (819).