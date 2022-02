V evroligi brez tekem v Rusiji

Ljubljana, 25. februarja - Zaradi razmer v Ukrajini po vojaškem napadu Rusije se je danes vodstvo košarkarske evrolige sestalo z vsemi 18 klubi, kjer so sprejeli tri odločitve. Tekme, ki bi morale biti odigrane v Rusiji, bodo odigrane v drugih državah, gostujoče tekme ruskih klubov ostajajo na koledarju nespremenjene in tekma med CSKA Moskvo in Barcelono je prestavljena.