Vreme: Oblačno s padavinami

Na Primorskem pa bo zapihala zmerna burja. V prvem delu noči bodo padavine od severa ponehale, do jutra se bo v zahodni, severni in osrednji Sloveniji že delno zjasnilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, v alpskih dolinah do -6, ob morju okoli 4 stopinj Celzija. V soboto bo na zahodu precej jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, na Kočevskem bo lahko naletaval sneg. Drugod bo delno jasno. Še bo hladno in vetrovno. V ponedeljek bo pretežno jasno, veter bo počasi slabel.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem nastaja novo ciklonsko območje. Hladna fronta se pomika prek Slovenije. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Do večera bodo padavine zajele vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo ponekod približala nižinam. Zapihal bo severovzhodnik, ob severnem Jadranu se bo krepila burja. V soboto bo v krajih južno in vzhodno od nas pretežno oblačno s posameznimi plohami. Drugod bo povečini sončno. Vetrovno bo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.