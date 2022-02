Številni ruski ustvarjalci se distancirajo od vojne proti Ukrajini

Moskva, 25. februarja - Številni ugledni ruski ustvarjalci so izrazili nasprotovanje ruskemu napadu na Ukrajino. "Vojna proti Ukrajini, ki jo je začela Rusija, je sramota. To je naša sramota, žal pa bodo morali odgovornost za to nositi še naši otroci, zelo mlada generacija in Rusi, ki se še niso rodili," so zapisali.