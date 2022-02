SBI TOP okreval; padanje tečaja delnic Krke ustavljeno

Ljubljana, 25. februarja - Po tednu velikih padcev, ki jim je botrovala rusko-ukrajinska kriza, je indeks SBI TOP danes okreval za 4,13 odstotka in nadoknadil majhen del izgubljenega. Med delnicami so v iztekajočem se tednu precej odmevali padci delnic Krke, katerih tečaj se je stabiliziral; danes so se podražile za 1,94 odstotka. Prometa je bilo za 6,5 milijona evrov.