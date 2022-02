V Černobilu naj bi po ruski zasedbi zabeležili višje sevanje

Kijev, 25. februarja - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da se je raven radioaktivnega sevanja na zaprtem območju okoli nekdanje jedrske elektrarne Černobil, ki so ga v četrtek zasedle ruske sile, povečala. Opozorili so, da bi utegnilo imeti to strašne posledice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.