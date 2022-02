Za zagon inovativnih podjetij na voljo več kot milijon evrov posojil

Ljubljana, 25. februarja - Slovenski podjetniški sklad je danes v uradnem listu objavil javni razpis za konvertibilna posojila za zagon inovativnih podjetij. Mikro in mala podjetja iz vzhodne in zahodne kohezijske regije lahko za pospešitev prodaje in rasti na trgu prejmejo do 75.000 evrov. Prvi rok je 13. maj, drugi 5. oktober, bo pa razpis odprt do porabe sredstev.