Kitarist Jani Moder za STA: Vsaka nota ima svoj smisel

pripravila Katja Novak

Ljubljana, 23. marca - Kitarist Jani Moder bo v letošnjem letu s svežo glasbo nastopil s skupinama Ecliptic in Ground Rituals. V pogovoru za STA je povedal, da v skupinah, s katerimi sodeluje, išče kontinuiteto, pri ustvarjanju pa so mu pomembna mnenja vseh članov skupine, saj s tem dobi navdih in zagon.