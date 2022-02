Javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o nalezljivih boleznih 29. marca

Ljubljana, 25. februarja - Odbor DZ za zdravstvo je danes s 17 glasovi za in brez glasu proti potrdil 29. marec kot datum, ko bo potekala javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih. Nepovezani poslanci, ki so novelo vložili, so zahtevali, da se razprava opravi čim prej, a predsednica odbora je vztrajala na stališču, da prej ni mogoče.