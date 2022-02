Bruselj, 25. februarja - EU naj bi po navedbah diplomatskih virov na seznam sankcij uvrstila tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina in zunanjega ministra Sergeja Lavrova, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To bi pomenilo, da bi zanju veljala zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v EU.