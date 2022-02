Bruselj za 21 projektov na Zahodnem Balkanu namenja 3,2 milijarde evrov

Bruselj, 25. februarja - Evropska komisija je danes predstavila obsežen naložbeni sveženj v višini 3,2 milijarde evrov za podporo 21 projektom prometne, digitalne, podnebne in energetske povezljivosti na Zahodnem Balkanu. To je prvi večji sveženj projektov v okviru gospodarskega in naložbenega načrta EU za Zahodni Balkan, ki ga je Komisija sprejela oktobra 2020.