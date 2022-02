Ljubljanska univerza z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v Ukrajini

Ljubljana, 25. februarja - Na Univerzi v Ljubljani z zgroženostjo in veliko zaskrbljenostjo spremljajo vojaško intervencijo v Ukrajini, ki po njihovih navedbah predstavlja hudo kršitev njene suverenosti in mednarodnega prava. Ob tem izražajo globoko solidarnost z ukrajinskimi državljani, ukrajinskim študentom, ki študirajo v Sloveniji, pa nudijo pomoč in podporo.