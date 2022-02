Izbris je zarezal v usode številnih

Ljubljana, 25. februarja - Dogodka ob opravičilu države za izbris, ki ga v predsedniški palači podal predsednik republike Borut Pahor, se je udeležilo tudi nekaj izbrisanih in njihovih družinskih članov. V pogovoru za STA so opisali težke življenjske zgodbe, ki so se jim zgodile zaradi izbrisa. Krivic opravičilo, ki ga sicer pozdravljajo, ne bo popravilo, so dejali.