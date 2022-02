Na pustno soboto v Brkinih spet tradicionalna poberija, več pustovanj tudi drugod

Ljubljana/Ilirska Bistrica/Novo mesto/Litija/Slovenj Gradec/Trbovlje/Kranj, 26. februarja - Zaradi epidemije in ruske invazije na Ukrajino časi sicer niso veseli, a nas bodo skušale na današnjo pustno soboto vsaj malo razvedriti pustne maske. Zaradi sprostitve ukrepov bo to letos lažje. V Hrušici v Brkinih bodo na plan prišli škoromati, v Novem mestu in Litiji bo karneval.