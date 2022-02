UNHCR v pripravah na begunski val iz Ukrajine

Ženeva, 25. februarja - Združeni narodi se pripravljajo na to, da bo zaradi stopnjevanje ruske invazije na Ukrajino svoje domove bilo prisiljeno zapustiti do štiri milijone ljudi. Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov (UNHCR) se je že več tisoč ljudi zateklo v sosednje države, kot so Poljska, Moldavija, Slovaška in Rusija.