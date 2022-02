Koprska občina prostovoljnim gasilcem namenila 330.000 evrov

Koper, 25. februarja - Župan Mestne občine Koper Aleš Bržan je z desetimi prostovoljnimi gasilskimi društvi podpisal pogodbo o financiranju prostovoljne gasilske službe za tekoče leto. Občina bo za izvajanje gasilske dejavnosti tudi letos namenila 150.000 evrov in še dodatnih 180.000 evrov za nakup opreme in gasilskih vozil, so sporočili z mestne občine.