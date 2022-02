Smučarki Ani Bucik pripravili sprejem v domači občini

Nova Gorica, 25. februarja - Na Mestni občini Nova Gorica so danes pripravili sprejem za alpsko smučarko Ano Bucik, ki je na olimpijskih igrah dosegla 11. mesto v veleslalomu in slalomu. Nanjo so ponosni tako v domačem smučarskem klubu kot celotni občini, je na sprejemu dejal novogoriški podžupan Simon Rosič.