V Slovenskih Konjicah bodo obnavljali osnovne šole

Slovenske Konjice, 26. februarja - Občina Slovenske Konjice je z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport nedavno podpisala pogodbo o sofinanciranju statične sanacije in obnove Osnovne šole (OŠ) Pod goro. Kot so pojasnili na občini, so se lansko poletje prijavili na javni razpis ministrstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu ter bili pri tem uspešni.