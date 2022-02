V četrtek več nesreč na smučiščih

Sorica/Vogel/Rogla/Golte, 25. februarja - Na slovenskih smučiščih se je v četrtek zgodilo več nesreč, poročajo uprava za zaščito in reševanje ter kranjska in celjska policijska uprava. Na smučišču na Soriški planini je smučarka trčila v deskarja in si pri tem poškodovala glavo. Na kraju so jo oskrbeli reševalci, nato pa je s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.