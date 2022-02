Ljubljanska borza: Največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 25. februarja - Ljubljanska borza beleži rast. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP se je do 11.30 oblikoval 1,89 odstotka višje kot v četrtek. Dražijo se vse delnice v indeksu, najbolj pa delnice Cinkarne in Zavarovalnice Triglav. Za vlagatelje so sicer najbolj zanimive Krkine delnice, doslej je lastnika zamenjalo za 1,66 milijona evrov delnic.