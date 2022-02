Uveljavljeni umetniki razočarani nad odnosom vladajočih do mladih ustvarjalcev

Ljubljana, 25. februarja - Uveljavljeni umetniki s prvopodpisano glasbenico Romano Kranjčan, ki so pred mesecem dni naslovili odprto pismo s pozivom odločevalcem, da je treba zaradi neugodnih aktualnih razmer nujno poskrbeti za mlade umetnike, so razočarani, ker niso "dosegli ničesar". Ob nizu dopisov so naleteli le na izmikanja in prenašanja odgovornosti med odločevalci.