Popravljalni ukrepi glede normativne ureditve javne službe večinoma zadovoljivi

Ljubljana, 25. februarja - Računsko sodišče je večino popravljalnih ukrepov vlade in treh ministrstev na področju učinkovitosti zagotavljanja normativne ureditve javne službe in njenega razmejevanja od drugih dejavnosti zavodov na področju socialnega varstva, zdravstva in izobraževanja med leti 2016 in 2018 ocenila kot zadovoljive, v dveh primerih pa kot delno zadovoljive.