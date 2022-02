Januarja v Sloveniji skoraj enako razmerje števila tujih in domačih turistov

Ljubljana, 25. februarja - V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so januarja zabeležili 185.478 prihodov turistov in približno 564.500 njihovih prenočitev. Razmerje med številom domačih in tujih turistov je bilo približno enako oz. nekoliko v korist tujih turistov, tako domači kot tuji turisti pa so največkrat prenočili v občini Kranjska Gora.