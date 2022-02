Na severu Kijeva streljanje in eksplozije

Kijev, 25. februarja - Na severu Kijeva so danes odjeknile eksplozije in streljanje, poroča poročevalec francoske tiskovne agencije AFP s terena. Ukrajinska vojska je kasneje sporočila, da se ruske enote ukrajinski prestolnici približujejo tudi s severovzhodne in vzhodne strani. Pojavile so že bojazni, da bi lahko Kijev padel drugi dan ruskega napada na Ukrajino.