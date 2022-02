Prihodki od prodaje storitev lani tri odstotke nad predkoronsko ravnjo

Ljubljana, 25. februarja - Prihodki od prodaje storitev so bili lani za 16 odstotkov višji kot v letu 2020, ko so bili sprejeti prvi ukrepi za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Višji so bili tudi od tistih v predkoronskem letu 2019, in sicer za tri odstotke. Zvišali so se v vseh skupinah storitvenih dejavnostih, najbolj v poslovanju z nepremičninami.