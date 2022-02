V SEM razstava igrač iz zbirke Tatjane Bensa

Ljubljana, 27. februarja - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) je do 24. marca na ogled manjša osebna razstava z naslovom Nostalgija: igrače od včeraj iz zbirke Tatjane Bensa. Predstavlja raznovrstno zasebno zbirko igrač in hkrati razkriva svet zbirateljstva s pomenljivimi zgodbami in pomeni.