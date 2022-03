Tedenski pregled - Slovenija od 25. 2. do 3. 3.

Ljubljana, 4. marca - Ruski napad na Ukrajino je dodobra zaznamoval teden na političnem in gospodarskem področju. Slovenski politični vrh je ostro obsodil rusko agresijo, uvedba sankcij proti Rusiji je posredno privedla do ukinitve slovenske podružnice ruske Sberbank, v negotovem položaju pa so tudi nekatera podjetja. Iz Ukrajine v Slovenijo prihajajo tudi prvi begunci.