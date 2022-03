Tedenski pregled - svet od 25. 2. do 3. 3.

Ljubljana, 4. marca - V prvem tednu ruskega napada na Ukrajino ni prišlo do splošnega razpada ukrajinskih sil, ampak so ruski vojaki naleteli na ogorčen odpor. Rusija se je soočila tudi z ostrimi in enotnimi obsodbami zahodnih držav, ki so uvedle tudi obsežne sankcije. Ruski predsednik Vladimir Putin se sicer kljub temu še ni premislil in ustavil napada.