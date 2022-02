V baltskih državah s trgovskih polic umikajo ruske izdelke

Tallinn/Vilnius/Riga, 25. februarja - Dva največja trgovca, ki delujeta v Estoniji, Litvi in Latviji, Rimi in Maxima, sta napovedala ustavitev prodaje ruskega blaga. Ruske izdelke bosta za nedoločen čas umaknila s prodajnih polic in jih ne bosta več kupovala pri dobaviteljih. Za potezo sta se odločila v znak solidarnosti z Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.