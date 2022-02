Nekdanja ministrica za delo Kopačeva v znak protesta vrnila rusko državno odlikovanje

Ljubljana, 25. februarja - Nekdanja ministrica za delo Anja Kopač je v znak protesta vrnila odlikovanje, ki ji ga je leta 2017 podelil ruski predsednik Vladimir Putin za krepitev miru in prijateljstva med narodoma. "To je moj osebni protest nad dejanjem agresije in grobo kršitvijo mednarodnega prava, nasiljem in grozo, ki bo s tem povzročeno milijonom ljudem," je zapisala.