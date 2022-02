Evropske borze po četrtkovih padcih okrevajo

London/Frankfurt/Pariz, 25. februarja - Po večjih četrtkovih padcih, ki so sledili ruskemu napadu na Ukrajino, so evropske borze danes zjutraj prekinile pesimizem in porasle za več kot odstotek. Vlagatelje so nekoliko pomirile sankcije zahodnih držav, uvedene proti Moskvi, ki so blažje od pričakovanih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.