Na severu Kijeva streljanje in eksplozije

Kijev, 25. februarja - Na severu Kijeva so danes odjeknile eksplozije in streljanje, poroča poročevalec francoske tiskovne agencije AFP s terena. "Razmere v ukrajinski prestolnici so zelo težke, potem ko je Rusija zgodaj davi začela bombardirati mesto," je po pogovorih z ukrajinskim kolegom pred tem sporočil poljski predsednik Andrzej Duda.