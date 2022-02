Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 25. februarja - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje. Nevarna so mesta s sveže napihanim snegom, ki so predvsem na južnih pobočjih. Previdno predvsem v grapah, kjer so lahko večje količine napihanega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Manjši do srednje velik snežni plaz lahko na redkih mestih sprožite že pod manjšo obremenitvijo Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tam je nevarnost zdrsa.

Snežne razmere: V gorah so se pretekle dva dni snežne razmere počasi spreminjale le na osončenih pobočjih in v nižjih legah, kjer se je snežna odeja čez dan ojužila, ponoči pa pomrznila. Nastala je skorja. Na zelo prisojnih pobočjih je sneg sprijet in razmeroma dobro preobražen. Na snežno odejo je včeraj vplival okrepljen jugozahodnik, ki je prenašal sneg in gradil manjše klože. Snežna odeja je zaradi vetra močno preoblikovana, vpliv vetra narašča z nadmorsko višino. Vetru zelo izpostavljene lege so spihane skoraj do gole podlage in tudi poledenele. Predvsem v zatišnih in senčnih legah je na trši podlagi še vedno do 20 centimetrov suhega snega.

Predviden razvoj vremena: Danes dopoldne bo oblačnost naraščala. Popoldne bo oblačno in megleno z rahlim sneženjem, ki bo zvečer ponehalo. Sprva bo veter šibak, popoldne in zvečer se bo okrepil veter severnih smeri. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrov okoli -2, na 2500 m pa okoli -8 stopinj Celzija, popoldne in zvečer se bo še nekoliko ohladilo. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne snežne plohe. Pihal bo zmeren do močan veter severne do severovzhodne smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -13 °C. V nedeljo bo sprva delno jasno, vrhovi bodo občasno v oblakih. Popoldne se bo jasnilo. Sprva bo še pihal zmeren do močan severovzhodni veter, ki bo čez dan slabel. Še vedno bo hladno. Temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli -5, na 2500 metrih pa okoli -11 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo predvsem v Kamniško-Savinjskih Alpah in vzhodnih Karavankah. Še bo razmeroma vetrovno in za kakšno stopinjo hladneje kot v nedeljo.

Tendenca snežnih razmer: Današnje poslabšanje bo prineslo le okrog 5 centimetrov do največ 10 centimetrov suhega snega, ki ga bo močan veter severnih smeri že v noči na soboto hitro spihal in gradil nove klože. Konec tedna bo v znamenju mrzlega in zelo vetrovnega vremena. Na snežno odejo bo vplival le veter, vpliv sonca bo vsaj v sredogorju in visokogorju zanemarljiv. Nevarnost snežnih plazov bo nad nadmorsko višino okoli 1700 metrov ostala zmerna, druge stopnje, nižje pa bo majhna, prve stopnje. Večja previdnost bo potrebna zlasti na področjih z napihanim snegom. Nekoliko se bo povečala nevarnost zdrsa.