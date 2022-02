Vreme: Danes se bo pooblačilo

Ljubljana, 25. februarja - Dopoldne se bo postopno pooblačilo. Sredi dneva bodo že krajevne padavine, ki se bodo popoldne in zvečer razširile na vso Slovenijo. Sredi dneva bodo temperature od 5 do 10, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija, popoldne in zvečer pa se bo hladilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Meja sneženja bo sprva med 800 in 1000 metri, zvečer pa se bo spustila na okoli 500 metrov nadmorske višine. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, do jutra se bo v zahodni, severni in osrednji Sloveniji že delno zjasnilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -3 do 1, v alpskih dolinah do -6, ob morju okoli 4 stopinj Celzija.

V soboto bo na zahodu precej jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, na Kočevskem bo lahko naletaval sneg. Drugod bo delno jasno. Še bo hladno in vetrovno.

V ponedeljek bo pretežno jasno, veter bo počasi slabel.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je ciklonsko območje. Hladna fronta bo popoldne od severa prešla Slovenijo. Za njo bo v spodnjih plasteh ozračja k nam od severovzhoda pritekal občutno hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo od severa pooblačilo. Do večera bodo padavine zajele vse sosednje pokrajine. Meja sneženja se bo ponekod približala nižinam. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer se bo ob severnem Jadranu krepila burja.

V soboto bo v krajih južno in vzhodno od nas pretežno oblačno s posameznimi plohami. Drugod bo povečini sončno. Vetrovno bo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna, pod Velebitom močna burja.

Biovreme: Danes se bo vremenska obremenitev krepila, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave. V soboto bo vremenska obremenitev sicer nekoliko popustila, a bodo vremensko občutljivi še imeli značilne vremensko pogojene težave.