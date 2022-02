V Lokarjevi galeriji razstava umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Ajdovščina, 25. februarja - V Lokarjevi galeriji v Ajdovščini bodo ob 18. uri odprli razstavo Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja (DLUD). Razstavo ob 15. obletnici delovanja društva, ki združuje dela 12 umetnikov, zaznamuje pestrost likovnih izrazov, od klasičnega slikarstva, grafike do kiparstva, so sporočili iz Lokarjeve galerije.